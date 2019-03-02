Федерер выиграл 100-й турнир в карьере
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил грека Стефаноса Циципаса в финале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ.
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил грека Стефаноса Циципаса в финале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ.
Результат встречи — 6:4, 6:4 в пользу Федерера.
Этот турнир стал юбилейным, сотым, выигранным 37-летним Федерером в его карьере в одиночном разряде.
Первый турнир покорился Федереру в 2001 году в Милане. Самым богатым на триумфы для него оказался 2006 год, он выиграл 12 турниров. Из них три — серии Большого шлема: Australian Open, Wimbledon и US Open.
Роджер Федерер — рекордсмен по титулам на турнирах Большого шлема, он их выиграл 20 раз.
Сейчас он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации