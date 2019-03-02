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19:30 (мск), источник: Интерфакс

Федерер выиграл 100-й турнир в карьере

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил грека Стефаноса Циципаса в финале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ.

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Источник: AP 2019

Результат встречи — 6:4, 6:4 в пользу Федерера.

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Федерер выиграл первый матч за месяц

Этот турнир стал юбилейным, сотым, выигранным 37-летним Федерером в его карьере в одиночном разряде.

Первый турнир покорился Федереру в 2001 году в Милане. Самым богатым на триумфы для него оказался 2006 год, он выиграл 12 турниров. Из них три — серии Большого шлема: Australian Open, Wimbledon и US Open.

Роджер Федерер — рекордсмен по титулам на турнирах Большого шлема, он их выиграл 20 раз.

Сейчас он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Продолжительное время он являлся первой ракеткой мира, а впервые он возглавил рейтинг 2 февраля 2004 года.

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