Дельбонис и Гонсалес выиграли турнир в Сан-Паулу в парном разряде
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Аргентинцы Федерико Дельбонис и Максимо Гонсалес стали победителями теннисного турнира в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Аргентинцы Федерико Дельбонис и Максимо Гонсалес стали победителями теннисного турнира в
В субботнем финале аргентинский дуэт обыграл британцев Люка Бэмбриджа и Джонни О’Мару (4-й номер посева) — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась чуть более одного часа.
Призовой фонд турнира превышает 550 тысяч долларов.