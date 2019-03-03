Казахстанец Александр Бублик выиграл «Челленджер» во Франции

Призовой фонд соревнований, которые прошли в городе По, составил 69 280 евро. В финале казахстанский теннисист переиграл Норберта Гомбоша из Словакии со счетом 5:7, 6:3, 6:3.

Отметим, что для Бублика это уже вторая победа на таком турнире в этом году. Ранее он стал победителем в Будапеште.