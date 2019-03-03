Казахстанец Александр Бублик выиграл «Челленджер» во Франции
Александр Бублик выиграл турнир АТР «Челленджер» во Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Александр Бублик выиграл турнир АТР «Челленджер» во Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Призовой фонд соревнований, которые прошли в городе По, составил 69 280 евро. В финале казахстанский теннисист переиграл Норберта Гомбоша из Словакии со счетом 5:7, 6:3, 6:3.
Отметим, что для Бублика это уже вторая победа на таком турнире в этом году. Ранее он стал победителем в Будапеште.