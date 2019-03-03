Казахстанец Дмитрий Попко выиграл турнир ITF Futures в Турции
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко стал победителем турнира ITF Futures в Турции в одиночном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко стал победителем турнира ITF Futures в Турции в одиночном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале соревнований, призовой фонд которых составил 15 тысяч долларов, Попко встретился с Себасьяном Кордой из США.
Казахстанец уступил в первом сете 5:7, но выиграл два последующих — 7:5, 7:5.