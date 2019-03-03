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21:23 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская теннисистка Рыбакина выиграла турнир в Москве в двух разрядах

Елена Рыбакина выиграла турнир ITF Women’s в Москве с призовым фондом в 25 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: lt.formulatx.com

В финале казахстанская теннисистка переиграла украинку Анну Познихиренко со счетом 7:5, 6:0.

Также Рыбакина стала победительницей турнира в парном разряде. В решающем матче казахстанка вместе с россиянкой Софией Лансере одолели украинку Анну Познихиренко и немку Вивиан Хейсен — 1:6, 6:3, 10:4.

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