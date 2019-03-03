Казахстанская теннисистка Рыбакина выиграла турнир в Москве в двух разрядах

В финале казахстанская теннисистка переиграла украинку Анну Познихиренко со счетом 7:5, 6:0.

Также Рыбакина стала победительницей турнира в парном разряде. В решающем матче казахстанка вместе с россиянкой Софией Лансере одолели украинку Анну Познихиренко и немку Вивиан Хейсен — 1:6, 6:3, 10:4.