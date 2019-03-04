Павлюченкова опустилась на 17-е место в Чемпионской гонке WTA

Источник: РИА "Новости"

На прошедшей неделе состоялся один турнир WTA — в мексиканском Акапулько, однако Павлюченкова в нем участия не принимала.

Читайте также Вихлянцева и Павлюченкова приподняли Россию в Fed Cup

Победительница турнира в Акапулько китаянка Яфань Ван поднялась в Чемпионкой гонке с 40-го на 18-е место. Изменений в первой десятке за неделю не произошло.

В топ-100 вошла россиянка Варвара Флинк, пробившаяся в основную сетку турнира в Акапулько через квалификацию и добравшаяся до второго круга.

Чемпионская гонка WTA, версия от 4 марта:

1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 2510,

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2186,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1440,

4 (4) Белинда Бенчич (Швейцария) — 1283,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 966,

6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 881,

7 (7). Даниэль Коллинз (США) — 807,

8 (8) Симона Халеп (Румыния) — 736,

9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 735,

10 (10). Элизе Мертенс (Бельгия) — 702…

17 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 562,

18 (40). Яфань Ван (Китай) — 545…

24 (23). Екатерина Александрова (Россия) — 460…

29 (27). Мария Шарапова (Россия) — 355,

30 (28). Вера Звонарева (Россия) — 355…

50 (48). Евгения Родина (Россия) — 223…

54 (52). Виталия Дьяченко (Россия) — 216,

55 (53). Анна Блинкова (Россия) — 210…

58 (55). Анастасия Потапова — 206…

71 (65). Вероника Кудерметова (Россия) — 175…

78 (77). Наталья Вихлянцева (Россия) — 157…

81 (74). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…

97 (141). Варвара Флинк (Россия) — 130…