Рублёв и Донской узнали соперников в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе
Стала известны сетка квалификации мужского турнира серии «Мастерс-1000» в
Стала известны сетка квалификации мужского турнира серии «Мастерс-1000» в
Российский теннисист Андрей Рублёв (12) на старте отборочных соревнований сыграет с представителем Польши Камилем Майхшаком. Победитель этого матча встретится либо с американцем Бьорном Фрэтэнджело (23), либо с испанцем Адрианом
Евгений Донской (19) сразится с белорусом Егором Герасимовым. Победитель этой встречи сыграет либо с Денисом Истоминым (11) из Узбекистана, либо с американцем Эваном Сонгом (WC).
Матчи квалификации начнутся сегодня, 5 марта.
В 2018 году победителем соревнований в