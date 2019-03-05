Рублёв и Донской узнали соперников в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Источник: РИА "Новости"

Российский теннисист Андрей Рублёв (12) на старте отборочных соревнований сыграет с представителем Польши Камилем Майхшаком. Победитель этого матча встретится либо с американцем Бьорном Фрэтэнджело (23), либо с испанцем Адрианом Менендес-Масейрасом.

Евгений Донской (19) сразится с белорусом Егором Герасимовым. Победитель этой встречи сыграет либо с Денисом Истоминым (11) из Узбекистана, либо с американцем Эваном Сонгом (WC).

Матчи квалификации начнутся сегодня, 5 марта.