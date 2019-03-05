Серена Уильямс и Виктория Азаренко могут встретиться во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Прошлогодняя финалистка Дарья Касаткина вступит в борьбу со второго круга и сыграет с победительницей встречи Маркета Вондрушова (Чехия) — Лаура Зигмунд (Германия). Соперница Анастасии Павлюченковой, «посеянной» под 30-м номером, определится в поединке гречанки Марии Саккари и
Действующая чемпионка турнира, лидер рейтинга WTA Наоми Осака, которой впервые в карьере предстоит защищать титул, в своем стартовом матче сыграет с победительницей встречи между Кристиной Младенович из Франции и Чжэн Сайсай. Напомним, что именно француженка на турнире в Дубае нанесла японке поражение в дебютном для той матче в ранге первой ракетки мира.
Серена Уильямс во втором круге может встретиться с Викторией Азаренко. Правда, белорусской теннисистке сначала предстоит сыграть с соотечественницей Верой Лапко.