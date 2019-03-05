Федерер сыграет в Дубае в 2020 году

«Я победил в финале, и люди должны знать, что я вернусь в Дубай в следующем году. Таков мой план. У меня существует контракт с организаторами. Я думал об этом на протяжении прошлой неделе, ведь они сказали, что заинтересованы в моём участии и в 2020 году. В итоге я согласился.

Я не вижу себя играющим где-либо ещё, кроме Дубая в этой части сезона. Мне слишком нравится этот турнир, чтобы отказываться от такого предложения, — цитирует Федерера Tennis World USA.