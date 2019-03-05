Федерер сыграет в Дубае в 2020 году
37-летний швейцарец Роджер Федерер заявил, что сыграет на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) в следующем сезоне.
37-летний швейцарец Роджер Федерер заявил, что сыграет на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) в следующем сезоне.
«Я победил в финале, и люди должны знать, что я вернусь в Дубай в следующем году. Таков мой план. У меня существует контракт с организаторами. Я думал об этом на протяжении прошлой неделе, ведь они сказали, что заинтересованы в моём участии и в 2020 году. В итоге я согласился.
Я не вижу себя играющим
Роджер стал победителем минувшего розыгрыша соревнований. В финале он оказался сильнее Стефаноса Циципаса из Греции — 6:4, 6:4. Завоёванный титул стал сотым в карьере Федерера.