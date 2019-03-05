Квитова провела необычную тренировку в Индиан-Уэллсе
Чешская теннисистка Петра Квитова готовится к старту соревнований в
Чешская теннисистка Петра Квитова готовится к старту соревнований в
Соревнования на хардовом покрытии пройдут с 4 по 17 марта. Первый номер посева получила японка Наоми Осака, второй — румынка Симона Халеп. Первые 32 сеяные теннисистки, включая россиянок Дарью Касаткину (14) и Анастасию Павлюченкову (30), вступят в борьбу со второго круга.
Действующим победителем турнира в
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