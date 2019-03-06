Кубок Кремля переезжает в Крылатское

О том, что Кубку Кремля придется попрощаться с закрывшимся в январе на долгосрочную реконструкцию спорткомплексом «Олимпийский», в котором он бессменно проходил с 1990 года, стало известно еще прошлой осенью (см. «Ъ» от 11 октября 2018 года). Тогда в качестве приоритетного варианта для проведения турнира назывался легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА, причем не исключалось, что полуфиналы и финалы примет расположенный неподалеку хоккейный стадион новой «ВТБ Арены».



По данным «Ъ», рассматривалась также возможность провести на «ВТБ Арене» и весь турнир, однако на данный момент это невозможно. До тех пор пока там не будут введены в строй гимнастический и легкоатлетический залы, а также другие помещения, тренировочные корты пришлось бы располагать рядом во временных воздухоопорных сооружениях, а это, в свою очередь, потребовало бы не только серьезных дополнительных расходов, но и вырубки части Петровского парка.



Среди вариантов для проведения Кубка Кремля фигурировал и проект, предусматривавший объединение возможностей ледового дворца «Крылатское» и расположенного в 300 м от него одноименного велотрека в качестве зала для тренировочных кортов. Эти объекты полностью удовлетворили исполнительного вице-президента АTP Элисон Ли, которая осматривала их во время прошлогоднего Кубка Кремля, а также членов специальных комиссий ATP и WTA, посетивших Москву позднее, чего нельзя сказать об ЛФК ЦСКА.



В итоге было принято решение остановиться именно на ледовом дворце «Крылатское», который полностью соответствует требованиям ATP и WTA как с точки зрения высоты потолка (в данном случае она больше минимально допустимых 12,8 м), так и по другим характеристикам. Ему, кстати, уже дважды доводилось принимать теннисные соревнования: в 2004 году — «Финал четырех» Кубка федерации, завершившийся победой российской сборной, а в 2013 году — четвертьфинал Кубка федерации Россия—Словакия, в котором россиянки также взяли верх.



С точки зрения логистики основным недостатком данного варианта является территориальная удаленность от метро, однако, по мнению генерального директора АО «Кубок Кремля», вице-президента Федерации тенниса России Якова Шатхина, при организации специального автобусного сообщения от метро до стадиона данную проблему вполне реально решить. К тому же есть и положительный момент: ледовый дворец расположен неподалеку от густонаселенного жилого района, где возможно организовать дополнительную рекламную кампанию с целью привлечения местных жителей.



Серьезной проблемой при согласовании проекта проведения Кубка Кремля в ледовом дворце «Крылатское» стало наличие там спортшкол по хоккею с мячом, конькобежному спорту и фигурному катанию. С учетом подготовки проведения турнира, а также демонтажа кортов и временных сооружений, которые потребуется построить под крышей ледового дворца, занимающихся в спортшколе детей потребуется оставить без льда не менее чем на месяц, что вызывало негативную реакцию. Однако председателю совета директоров Кубка Кремля, президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву удалось решить данный вопрос. Поскольку других реальных вариантов проведения юбилейного, 30-го Кубка Кремля в формате объединенного мужского и женского турнира фактически не было, московский департамент спорта, в ведении которого находится объект, счел возможным на время предоставить его теннисистам, а для учащихся спортшкол организовать на этот период времени тренировочные сборы в других местах.



В ледовом дворце будут уложены четыре игровых корта типа хард. Планируется, что вместимость центрального корта составит порядка 6 тыс. зрителей (в «Олимпийском» в последние годы он вмещал 8 тыс., поскольку билеты на верхний ярус не продавались). Кроме того, появятся места для болельщиков и на трех остальных площадках. Ледовое покрытие при этом растапливаться не будет. Это потребовало бы как отдельных расходов, так и дополнительного времени для оборудования зала как теннисного стадиона, а затем — для возвращения его в обычное состояние. Под крышей олимпийского велотрека будут находиться четыре тренировочных корта, а между двумя стадионами будут курсировать шатлы.



В качестве официальной гостиницы турнира планируется использовать пятизвездный Radisson Collection Ukraina Hotel. По мнению представителей ATP и WTA, это положительно скажется на имидже соревнований в глазах спортсменов, которые в прошлом году жили в четырехзвездном Azimut Moscow Olympic, расположенном неподалеку от «Олимпийского».



«В принципе мы собирались определиться с местом проведения турнира несколько раньше, однако по объективным причинам поиски несколько затянулись. Зато теперь есть уверенность в том, что пространство под крышей “Крылатского”, а также помощь правительства Москвы и нашего титульного спонсора ВТБ позволят провести юбилейный Кубок Кремля на достойном уровне», — заключил Яков Шатхин, подчеркнувший, что говорить о перспективах возвращения Кубка Кремля в «Олимпийский» пока рано. При этом нельзя исключать, что в 2020 году он переедет из «Крылатского» куда-либо еще.



Евгений Федяков