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11:59 (мск), источник: Р-Спорт

Звонарева не смогла доиграть матч в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева не смогла пробиться в основную сетку теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 9 миллионов долларов.

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Источник: РИА "Новости"

В среду в решающем матче квалификации против американки Кристины Макхейл Звонарева, получившая четвертый номер посева, отказалась от продолжения борьбы при счете 0:6, 0:2 в пользу соперницы. На корте теннисистки провели чуть менее часа.

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