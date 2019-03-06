Звонарева не смогла доиграть матч в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева не смогла пробиться в основную сетку теннисного турнира в американском
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева не смогла пробиться в основную сетку теннисного турнира в американском
В среду в решающем матче квалификации против американки Кристины Макхейл Звонарева, получившая четвертый номер посева, отказалась от продолжения борьбы при счете 0:6, 0:2 в пользу соперницы. На корте теннисистки провели чуть менее часа.