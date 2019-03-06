Егор Герасимов вышел во 2-й раунд квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Источник: РИА "Новости"

В поединке первого раунда белорус обыграл российского теннисиста Евгения Донского (122) в двух сетах с одинаковым счетом 6:3. В решающем матче за выход в основную сетку Егор Герасимов встретится с представителем Узбекистана Денисом Истоминым (101).

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Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (96) освобожден от квалификационной нервотрепки и в первом раунде основного этапа сыграет с аргентинцем Гвидо Андреоцци (88).