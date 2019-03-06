Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Торпедо НН
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал Т
Оренбург
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Рома
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ4
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз1
Нью-Йорк Рейнджерс0
Хоккей. НХЛ
7.03
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ5
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ4
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси ДэвилзБ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБ5
Оттава Сенаторз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ3
Флорида Пантерз2
Все события
Фоторепортажи
14Самые красивые болельщицы 18-го тура РПЛ
13Неймар умеет отдыхать
14:21 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов вышел во 2-й раунд квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (138-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал в квалификации турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В поединке первого раунда белорус обыграл российского теннисиста Евгения Донского (122) в двух сетах с одинаковым счетом 6:3. В решающем матче за выход в основную сетку Егор Герасимов встретится с представителем Узбекистана Денисом Истоминым (101).

Читайте также
Егор Герасимов проиграл испанцу Фернандо Вердаско в 1/16 финала турнира в Марселе

Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (96) освобожден от квалификационной нервотрепки и в первом раунде основного этапа сыграет с аргентинцем Гвидо Андреоцци (88).

В женской части турнира в Индиан-Уэллсе выступят четыре белоруски. В поединке первого круга между собой встретятся Виктория Азаренко (48) и Вера Лапко (62), а Арина Соболенко (9) и Александра Саснович (34) стартуют со второго раунда.

 Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта
5-летняя Лиза Галкина рассказала, что главное в жизни
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Суд в Ставрополе оставил под арестом Александра Емельяненко
СМИ: Норвежский лыжник получил условный срок за ДТП
Биатлонисты РФ выиграли все 6 медалей в спринте на Универсиаде
Главный тренер «Реала» нашел «виновника» вылета из ЛЧ
Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь