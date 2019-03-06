Теннисист Маррей заявил, что избавился от болей в бедре и намерен продолжить карьеру

Источник: РИА "Новости"

Ранее Маррей сообщил, что Открытый чемпионат Австралии — 2019, на котором теннисист проиграл в первом круге, может стать последним турниром в его карьере. Спортсмен получил травму бедра в июле 2017 года, позднее Маррей перенес две операции — в 2018 и 2019 годах.

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Он отмечал, что последняя операция не дает никаких гарантий возвращения на корт.

«Я точно продолжу играть, у меня больше нет болей в бедре, — сказал 31-летний Маррей. — Реабилитация идет медленно, но довольно хорошо. Мне просто нужно подождать и посмотреть, как пойдут дела».