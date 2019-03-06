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15:36 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Маррей заявил, что избавился от болей в бедре и намерен продолжить карьеру

ТАСС, 6 марта. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей заявил, что после операции по эндопротезированию тазобедренного сустава, которую он перенес в январе нынешнего года, не испытывает болей в бедре и намерен продолжить игровую карьеру. Его слова приводит британский телеканал Sky Sports.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Маррей сообщил, что Открытый чемпионат Австралии — 2019, на котором теннисист проиграл в первом круге, может стать последним турниром в его карьере. Спортсмен получил травму бедра в июле 2017 года, позднее Маррей перенес две операции — в 2018 и 2019 годах.

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Он отмечал, что последняя операция не дает никаких гарантий возвращения на корт.

«Я точно продолжу играть, у меня больше нет болей в бедре, — сказал 31-летний Маррей. — Реабилитация идет медленно, но довольно хорошо. Мне просто нужно подождать и посмотреть, как пойдут дела».

На счету Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три — на турнирах Большого шлема, он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим два олимпийских золота (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

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