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08:56 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Рублев не смог пройти квалификацию турнира в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 7 марта. Россиянин Андрей Рублев уступил представителю США Бьорну Фратанджело в решающем раунде квалификации турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Призовой фонд соревнований составляет $8,3 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 6:0 в пользу американского теннисиста. Матч продолжался 2 часа 15 минут. Ранее спортсмены встречались друг с другом один раз в 2017 году на турнире в Португалии. Тогда победу также одержал Фратанджело.

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Американец вышел в основную сетку турнира, его соперник определится позднее. Ранее еще одни россиянин — Евгений Донской — не смог преодолеть квалификацию. Теннисист уступил белорусу Егору Герасимову в первом раунде отборочных матчей.

В основной сетке турнира примут участие два российских спортсмена. Карен Хачанов и Даниил Медведев получили 12-й и 14-й номера посева соответственно и будут стартовать со второго раунда. Соперник Хачанова определится в матче между Томашем Бердыхом (Чехия) и Фелисиано Лопесом (Испания). Медведев сыграет с победителем пары Маккензи Макдональд (США) / Жуан Соуза (Португалия).

Турнир стартует 7 марта в 22:00 мск. Завершатся соревнования 17 марта.

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