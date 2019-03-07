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11:57 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Егор Герасимов проиграл в квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (138-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в основную сетку турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В решающем поединке белорус встречался с представителем Узбекистана Денисом Истоминым (101) и уступил в двух сетах — 4:6, 4:6. На старте квалификации Егор Герасимов был сильнее российского теннисиста Евгения Донского (122) — 6:3, 6:3.

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Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (96) освобожден от квалификационных баталий и в первом раунде основного этапа сыграет с аргентинцем Гвидо Андреоцци (88).

В женской части турнира в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко (48) обыграла в 1/64 финала Веру Лапко (62) и теперь встретится с американкой Сереной Уильямс (10). В прошлые годы две бывшие первые ракетки планеты играли между собой 21 раз — у Виктории Азаренко 4 победы, у Серены Уильямс — 17. В их последней встрече белоруска выиграла в финале соревнований в Индиан-Уэллсе в 2016 году.

Еще две белоруски начнут выступления в Индиан-Уэллсе с 1/32 финала. Соперницей Александры Саснович (34) будет украинская теннисистка Катерина Козлова (114). Девятый номер мирового рейтинга Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между представительницей Австралии Айлой Томлянович (44) и француженкой Ализе Корне (52).

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