Белорус Егор Герасимов проиграл в квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (138-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в основную сетку турнира в американском
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (138-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в основную сетку турнира в американском
В решающем поединке белорус встречался с представителем Узбекистана Денисом Истоминым (101) и уступил в двух сетах — 4:6, 4:6. На старте квалификации Егор Герасимов был сильнее российского теннисиста Евгения Донского (122) — 6:3, 6:3.
Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (96) освобожден от квалификационных баталий и в первом раунде основного этапа сыграет с аргентинцем Гвидо Андреоцци (88).
В женской части турнира в
Еще две белоруски начнут выступления в