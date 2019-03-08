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10:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко и Свитолина уступили на старте турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Украины Элина Свитолина не смогли пробиться во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.

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Источник: Reuters

На старте соревнований они уступили полячке Алисии Росольске и китаянке Чжаосюань Ян — 5:7, 6:4, 8:10.

Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. На счету Азаренко и Свитолиной 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Их соперницы единожды подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12.

WTA. Индиан-Уэллс (США)
Первый круг

Се Шувэй (Тайвань)/Барбара Стрыцова (Чехия) — Юлия Гёргес (Германия)/Каролина Плишкова (Чехия) — 6:4, 3:6, 10:6.

Кики Бертенс (Нидерланды)/Донна Векич (Хорватия) — Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 7:6 (7:5).

Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия)/Каролин Гарсия (Франция_ — 6:2, 7:5.

Гарбинье Мугуруса/Карла Суарес-Наварро (Испания) — Лара Арруабаррено-Весино (Испания) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 7:6 (7:0), 4:6, 11:9.

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