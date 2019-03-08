Азаренко и Свитолина уступили на старте турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

На старте соревнований они уступили полячке Алисии Росольске и китаянке Чжаосюань Ян — 5:7, 6:4, 8:10.

Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. На счету Азаренко и Свитолиной 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Их соперницы единожды подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12.