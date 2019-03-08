Азаренко и Свитолина уступили на старте турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Украины Элина Свитолина не смогли пробиться во второй круг турнира в
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Украины Элина Свитолина не смогли пробиться во второй круг турнира в
На старте соревнований они уступили полячке Алисии Росольске и китаянке Чжаосюань Ян — 5:7, 6:4, 8:10.
Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. На счету Азаренко и Свитолиной 8 двойных ошибок и 6 реализованных
WTA.
Первый круг
Се Шувэй (Тайвань)/Барбара Стрыцова (Чехия) — Юлия Гёргес (Германия)/Каролина Плишкова (Чехия) — 6:4, 3:6, 10:6.
Кики Бертенс (Нидерланды)/Донна Векич (Хорватия) — Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 7:6 (7:5).
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия)/Каролин Гарсия (Франция_ — 6:2, 7:5.
Гарбинье Мугуруса/Карла