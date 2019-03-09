Халеп вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Румынка Симона Халеп преодолела барьер второго раунда теннисного турнира в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Румынка Симона Халеп преодолела барьер второго раунда теннисного турнира в
Вторая ракетка турнира Халеп в матче второго круга обыграла чешку Барбору Стрыцову — 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 26 минут. Счет личных встреч стал 5−1 в пользу румынки.
В следующем раунде Халеп сыграет с украинкой Катериной Козловой.