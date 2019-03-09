Азаренко уступила Серене Уильямс в Индиан-Уэллсе
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий раунд турнира в американском
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий раунд турнира в американском
Сегодня в поединке 1/32 финала Виктория Азаренко (48-й номер мирового рейтинга) встречалась с еще одной
Виктория Азаренко дважды выигрывала этот турнир в 2012 и 2016 годах, причем в последнем она обыграла в решающем матче Серену Уильямс, у которой здесь также два титула (1999, 2001).
Еще одна белоруска Александра Саснович (34) проиграла на стадии 1/32 финала, уступив украинке Катерине Козловой (114) — 4:6, 6:2, 0:6. В первой партии Александра Саснович выигрывала со счетом 4:0, но затем умудрилась проиграть шесть геймов подряд. Игра длилась 1 час 47 минут.
Сегодня вечером девятая ракетка мира Арина Соболенко во втором раунде встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович (44).