Свитолина пробилась в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина сыграет в третьем раунде теннисного турнира в американском
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина сыграет в третьем раунде теннисного турнира в американском
В матче второго раунда Свитолина (6-й номер посева) обыграла американку Софию Кенин со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.
За выход в четвертый круг соревнований Свитолина поспорит с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой.