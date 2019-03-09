После поражения Касаткиной россиянок впервые за 21 год не будет в топ-20 WTA

В прошлогоднем розыгрыше престижных американских соревнований Касаткина дошла до финала, где уступила будущей первой ракетке мира японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 2:6. Таким образом, Дарья по итогам турнира в Индиан-Уэллсе потеряет сразу 640 рейтинговых очков и семь позиций в мировой классификации.