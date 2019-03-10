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00:36 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко победила на старте турнира в Индиан-Уэллсе

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победно стартовала на турнире категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В поединке 1/32 финала белоруска переиграла австралийскую теннисистку Айлу Томлянович (44-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 4:6, 6:0. Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между украинкой Лесей Цуренко (28) и американкой Джессикой Пегулой (93).

Ранее еще две белорусские теннисистки Александра Саснович (34) и Виктория Азаренко (48) завершили выступления, проиграв в матчах 1/32 финала.

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