Хачанов сыграет с Рублевым в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина, посеянного на турнире под 12-м номером. Его следующим соперником станет россиянин Андрей Рублев, ранее в понедельник победивший в трех сетах представителя Нидерландов Робина Хасе.