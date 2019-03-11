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10:08 (мск), источник: Р-Спорт

Рафаэль Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

Вторая ракетка турнира Надаль в матче второго круга победил американца Джареда Дональдсона — 6:1, 6:1. На корте соперники провели 1 час 13 минут.

В третьем круге Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (25-й номер посева).

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