Рафаэль Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
Вторая ракетка турнира Надаль в матче второго круга победил американца Джареда Дональдсона — 6:1, 6:1. На корте соперники провели 1 час 13 минут.
В третьем круге Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (25-й номер посева).