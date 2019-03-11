Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг теннисного турнира в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг теннисного турнира в
Получившая шестой номер посева Свитолина в матче третьего круга обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову — 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Счет личных встреч стал 6−2 в пользу украинки.
Следующей соперницей Свитолиной станет еще одна австралийка Эшли Барти (12).