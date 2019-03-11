Арина Соболенко и Элизе Мертенс вышли в ¼ финала парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня вечером в 1/16 финала одиночного разряда Арина Соболенко, занимающая 9-е место в мировом рейтинге, встретится с украинкой Лесей Цуренко, у которой 28-я позиция в рейтинге WTA. Этот поединок начнется в 22.30 по минскому времени и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». В случае успеха Арина Соболенко в 1/8 финала сыграет с победительницей матча между россиянкой Натальей Вихлянцевой (112-й номер мирового рейтинга) и немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (8).