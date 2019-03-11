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13:08 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко и Элизе Мертенс вышли в ¼ финала парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали четвертьфиналистками парного разряда турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В матче 1/8 финала белорусско-бельгийский тандем переиграл американско-словенский дуэт Ракель Атаво / Катарина Среботник — 5:7, 6:3, 11:9.

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В четвертьфинале Арина Соболенко и Элизе Мертенс будут соперничать с американской парой Кейтлин Кристиан / Эйжа Мухаммад.

Сегодня вечером в 1/16 финала одиночного разряда Арина Соболенко, занимающая 9-е место в мировом рейтинге, встретится с украинкой Лесей Цуренко, у которой 28-я позиция в рейтинге WTA. Этот поединок начнется в 22.30 по минскому времени и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». В случае успеха Арина Соболенко в 1/8 финала сыграет с победительницей матча между россиянкой Натальей Вихлянцевой (112-й номер мирового рейтинга) и немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (8).

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