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18:07 (мск), источник: Газета.Ру

Серена Уильямс объяснила свой отказ от продолжения матча

Теннисистка Серена Уильямс прокомментировала отказ от продолжения борьбы в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе, передает «Советский спорт».

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Источник: AFP 2019

Американка прекратила борьбу, когда уступала испанке Гарбинье Мугурусе — 3:6, 0:1.

«До матча я не чувствовала себя хорошо, а уже во время игры мне с каждой секундой становилось все хуже. Я испытывала сильное головокружение и усталость.

Несмотря на то что я начала встречу хорошо, физически я не чувствовала себя здорово. У меня есть время, поэтому сосредоточусь на том, чтобы лучше подготовиться к турниру в Майами, — цитирует Серену официальный сайт WTA".

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