Серена Уильямс объяснила свой отказ от продолжения матча
Теннисистка Серена Уильямс прокомментировала отказ от продолжения борьбы в матче третьего круга турнира в
Теннисистка Серена Уильямс прокомментировала отказ от продолжения борьбы в матче третьего круга турнира в
Американка прекратила борьбу, когда уступала испанке Гарбинье Мугурусе — 3:6, 0:1.
«До матча я не чувствовала себя хорошо, а уже во время игры мне с каждой секундой становилось все хуже. Я испытывала сильное головокружение и усталость.
Несмотря на то что я начала встречу хорошо, физически я не чувствовала себя здорово. У меня есть время, поэтому сосредоточусь на том, чтобы лучше подготовиться к турниру в Майами, — цитирует Серену официальный сайт WTA".
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