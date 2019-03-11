Серена Уильямс объяснила свой отказ от продолжения матча

«До матча я не чувствовала себя хорошо, а уже во время игры мне с каждой секундой становилось все хуже. Я испытывала сильное головокружение и усталость.

Несмотря на то что я начала встречу хорошо, физически я не чувствовала себя здорово. У меня есть время, поэтому сосредоточусь на том, чтобы лучше подготовиться к турниру в Майами, — цитирует Серену официальный сайт WTA".