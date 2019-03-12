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10:59 (мск), источник: Р-Спорт

Зверев проиграл Штруффу в третьем раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев не смог пробиться в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет более 8,3 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Зверев (3-й сеяный) в третьем раунде за один час десять минут уступил своему соотечественнику Яну-Леннарду Штруффу со счетом 3:6, 1:6.

Следующим соперником Штруффа будет канадец Милош Раонич (13).

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