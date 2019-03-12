Зверев проиграл Штруффу в третьем раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев не смог пробиться в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев не смог пробиться в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
Зверев (3-й сеяный) в третьем раунде за один час десять минут уступил своему соотечественнику
Следующим соперником Штруффа будет канадец Милош Раонич (13).