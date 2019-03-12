Александрова проиграла в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертый круг теннисного турнира в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертый круг теннисного турнира в
В понедельник Александрова в матче третьего раунда уступила швейцарке Белинде Бенчич, посеянной под 23-м номером, со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
Путевку в четвертьфинал турнира Бенчич оспорит в противостоянии с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (1-й номер посева), которая победила американку Даниэль Коллинз (25) — 6:4, 6:2.