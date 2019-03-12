Медведев не смог пробиться в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
Медведев, посеянный под 14-м номером, в 3-м круге уступил сербу Филипу Крайиновичу, вышедшему в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 18 минут.
Следующим соперником Крайиновича станет победитель встречи Диего Шварцман (Аргентина, 25-й номер посева) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).