Хачанов обыграл Рублева в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе
ТАСС, 13 марта. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублева в третьем раунде турнира серии «Мастерс» в американском
ТАСС, 13 марта. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублева в третьем раунде турнира серии «Мастерс» в американском
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 12-м номером.
Рублев вышел в основную сетку через квалификацию. Соперники встретились между собой в третий раз на турнире под эгидой Ассоциации
Следующим соперником 22-летнего россиянина станет американец Джон Изнер (8). Встреча четвертого раунда пройдет 13 марта и начнется в 22:00 мск.
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