Хачанов обыграл Рублева в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Хачанова , посеянного на турнире под 12-м номером.

Рублев вышел в основную сетку через квалификацию. Соперники встретились между собой в третий раз на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теперь на счету Хачанова две победы, у Рублева — одна.