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09:58 (мск), источник: Р-Спорт

Федерер вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Вавринку

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

Федерер, посеянный на турнире под 4-м номером, в третьем круге был сильнее соотечественника Станисласа Вавринки — 6:3, 6:4. Матч продолжался чуть менее часа. Счет личных встреч стал 22−3 в пользу Федерера.

В следующем раунде швейцарец сыграет с британцем Кайлом Эдмундом (22-й номер посева).

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