Федерер вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Вавринку
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
Федерер, посеянный на турнире под 4-м номером, в третьем круге был сильнее соотечественника Станисласа Вавринки — 6:3, 6:4. Матч продолжался чуть менее часа. Счет личных встреч стал 22−3 в пользу Федерера.
В следующем раунде швейцарец сыграет с британцем Кайлом Эдмундом (22-й номер посева).