Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в
Свитолина, посеянная под шестым номером, в четвертом круге обыграла 12-ю ракетку турнира австралийку Эшли Барти со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 6:4. Матч продолжался 3 часа 13 минут. Счет личных встреч стал 5−0. За выход в полуфинал украинка поспорит с Маркетой Вондроушовой из Чехии.
В другом матче раунда еще одна чешка Каролина Плишкова (5) оказалась сильнее эстонки Аннет Контавейт (21) — 7:6 (7:0), 4:6, 6:2.