Осака не смогла выйти в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Первая ракетка мира японка Наоми Осака не смогла преодолеть барьер четвертого круга на турнире в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Первая ракетка мира японка Наоми Осака не смогла преодолеть барьер четвертого круга на турнире в
Осака во вторник уступила швейцарке Белинде Бенчич (23-й номер посева) со счетом 3:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.
В четвертьфинале Бенчич встретится с чешкой Каролиной Плишковой (5).