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10:22 (мск), источник: Р-Спорт

Осака не смогла выйти в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Первая ракетка мира японка Наоми Осака не смогла преодолеть барьер четвертого круга на турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет более 8,3 миллиона долларов.

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Источник: AP 2019

Осака во вторник уступила швейцарке Белинде Бенчич (23-й номер посева) со счетом 3:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

В четвертьфинале Бенчич встретится с чешкой Каролиной Плишковой (5).

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