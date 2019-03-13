Джокович проиграл Кольшрайберу в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Кольшрайбера. Матч продолжался 1 час 39 минут. Джокович и Кольшрайбер провели 10-ю встречу, на счету серба восемь побед, немца — две.

31-летний Джокович является 15-кратным победителем турниров Большого шлема. Всего на его счету 73 титула на турнирах АТР. В составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса (2010), также в его активе бронзовая медаль в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде 2008 года в Пекине.