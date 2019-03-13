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09:42 (мск), источник: ТАСС

Джокович проиграл Кольшрайберу в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 13 марта. Первая ракетка мира серб Новак Джокович уступил немцу Филиппу Кольшрайберу в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния). Призовой фонд соревнований составляет $8,36 млн.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Кольшрайбера. Матч продолжался 1 час 39 минут. Джокович и Кольшрайбер провели 10-ю встречу, на счету серба восемь побед, немца — две.

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В следующем круге 35-летний Кольшрайбер сыграет с французом Гаэлем Монфисом, посеянным на турнире под 18-м номером.

31-летний Джокович является 15-кратным победителем турниров Большого шлема. Всего на его счету 73 титула на турнирах АТР. В составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса (2010), также в его активе бронзовая медаль в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 марта. Действующим победителем турнира является аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

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