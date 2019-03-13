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20:14 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Азаренко попала в топ-25 самых популярных спортсменок 2019 года по версии ESPN

Сеть телеканалов ESPN составила рейтинг самых популярных спортсменок 2019 года.

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Рейтинг составлялся на основании трех показателей: статистики запросов в Google, доходе и числе подписчиков в аккаунтах спортсменок в социальных сетях.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заняла в рейтинге 15-е место.

Больше всего в рейтинге представительниц тенниса — 11 спортсменок.

Первое место заняла американка Серена Уильямс.

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