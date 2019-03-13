Азаренко попала в топ-25 самых популярных спортсменок 2019 года по версии ESPN
Сеть телеканалов ESPN составила рейтинг самых популярных спортсменок 2019 года.
Сеть телеканалов ESPN составила рейтинг самых популярных спортсменок 2019 года.
Рейтинг составлялся на основании трех показателей: статистики запросов в Google, доходе и числе подписчиков в аккаунтах спортсменок в социальных сетях.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заняла в рейтинге 15-е место.
Больше всего в рейтинге представительниц тенниса — 11 спортсменок.
Первое место заняла американка Серена Уильямс.