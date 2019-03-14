Шарапова получила специальное приглашение на турнир в Германии
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова получила специальное приглашение в основную сетку турнира категории Premier в немецком Штутгарте.
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова получила специальное приглашение в основную сетку турнира категории Premier в немецком Штутгарте.
По информации на официальном твиттере соревнования,
Также в турнире примут участие такие лучшие теннисистки мира, как Наоми Осака (Япония, 1), Симона Халеп (Румыния, 2), Петра Квитова (Чехия, 3), Слоан Стивенс (США, 4), Каролина Плишкова (Чехия, 5), Элина Свитолина (Украина, 6), Кики Бертенс (Нидерланды, 7) и Анжелика Кербер (Германия, 8).
Сама Шарапова три раза выигрывала соревнование в Штутгарте с 2012 по 2014 годы.