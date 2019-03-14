Шарапова получила специальное приглашение на турнир в Германии

По информации на официальном твиттере соревнования, уайлд-кард также дали хозяйкам корта Лауре Зигемунд и Андреа Петкович.

Также в турнире примут участие такие лучшие теннисистки мира, как Наоми Осака (Япония, 1), Симона Халеп (Румыния, 2), Петра Квитова (Чехия, 3), Слоан Стивенс (США, 4), Каролина Плишкова (Чехия, 5), Элина Свитолина (Украина, 6), Кики Бертенс (Нидерланды, 7) и Анжелика Кербер (Германия, 8).