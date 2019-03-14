Федерер оформил выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер забронировал себе место в четвертьфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер забронировал себе место в четвертьфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в
Федерер, посеянный на турнире под четвертым номером, в матче четвертого раунда взял верх над британцем Кайлом Эдмундом (22) — 6:1, 6:4. Поединок продолжался 1 час 3 минуты.
Место в полуфинале соревнований швейцарский теннисист оспорит с поляком Хубертом Гуркачем.