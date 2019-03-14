Доминик Тим вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Австриец Доминик Тим вышел в четвертьфинал теннисного «Мастерса» в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Австриец Доминик Тим вышел в четвертьфинал теннисного «Мастерса» в
Тим, получивший седьмой номер посева на турнире, в матче четвертого круга обыграл хорвата Иво Карловича — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась чуть менее часа.
Следующим соперником Тима станет победитель матча Филипп Кольшрайбер (Германия) — Гаэль Монфис (Франция, 18-й номер посева).