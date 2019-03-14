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11:15 (мск), источник: Р-Спорт

Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Свитолина, посеянная под шестым номером, в матче ¼ финала одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой — 4:6, 6:4, 6:4. На корте соперницы провели 2 часа 12 минут. Счет личных встреч стал 3−0.

За выход в финал украинка поспорит с канадкой Бьянкой Андрееску.

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