Олимпийский чемпион по теннису подозревается в сдаче матчей

Источник: AP 2019

Об этом проинформировал его партнер во время тех турниров Марк Форнелл-Местрес.

Он был арестован осенью из-за того, что подозревался в руководстве преступной ячейкой, которая вместе с армянской мафией устраивала договорные матчи.

Теннисист сообщил, что вместе с Лопесом они сдали два матча на последовательных «Челленджерах» в Италии и Испании осенью 2008 года. При этом один из них они проиграли Душану Каролю и Даниэлю Келлереру, последний из которых был отстранен от тенниса пожизненно из-за коррупции.