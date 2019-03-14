Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс4
Нью-Йорк Рейнджерс1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон Ойлерз3
Нью-Джерси Дэвилз6
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Чикаго Блэкхокс5
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Челси
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Наполи
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Валенсия
Футбол. Еврокубки
13.03
Барселона5
Лион1
Футбол. Еврокубки
13.03
Бавария1
Ливерпуль3
Все события
Фоторепортажи
21Самые стильные футбольные тренеры
9Состоится ли дебют Чалова в сборной?
10:09 (мск), источник: Газета.Ру

Олимпийский чемпион по теннису подозревается в сдаче матчей

Олимпийский чемпион Рио в паре Марк Лопес стал подозреваемым в сдаче двух матчах на турнирах серии «Челленджер» в 2008 году, сообщает El Confidencial.

Наверх
Источник: AP 2019

Об этом проинформировал его партнер во время тех турниров Марк Форнелл-Местрес.

Читайте также
Теннис медленно убивают: турниров меньше, юниорам прорваться сложнее, игроки в панике

Он был арестован осенью из-за того, что подозревался в руководстве преступной ячейкой, которая вместе с армянской мафией устраивала договорные матчи.

Теннисист сообщил, что вместе с Лопесом они сдали два матча на последовательных «Челленджерах» в Италии и Испании осенью 2008 года. При этом один из них они проиграли Душану Каролю и Даниэлю Келлереру, последний из которых был отстранен от тенниса пожизненно из-за коррупции.

Стоит отметить, что Форнелл-Местрес сдал не только своего партнера, но и еще ряд игроков, которые, по его словам, замешаны в договорных матчах.

 Анастасия Заворотнюк снова стала мамой
Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести
Ошибка Нойера похоронила «Баварию» в матче с «Ливерпулем»
Клановые войны. Российский биатлон готовится к революции
WBO назначила поединок между Ковалевым и британцем
Экс-волейболисту казанского «Зенита» грозит тюрьма в Польше
Передача Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Торонто» в НХЛ
Денис Черышев назвал россиян, которые могут заиграть в «Реале»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь