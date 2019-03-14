Олимпийский чемпион по теннису подозревается в сдаче матчей
Олимпийский чемпион Рио в паре Марк Лопес стал подозреваемым в сдаче двух матчах на турнирах серии «Челленджер» в 2008 году, сообщает El Confidencial.
Олимпийский чемпион Рио в паре Марк Лопес стал подозреваемым в сдаче двух матчах на турнирах серии «Челленджер» в 2008 году, сообщает El Confidencial.
Об этом проинформировал его партнер во время тех турниров Марк
Он был арестован осенью
Теннисист сообщил, что вместе с Лопесом они сдали два матча на последовательных «Челленджерах» в Италии и Испании осенью 2008 года. При этом один из них они проиграли Душану Каролю и Даниэлю Келлереру, последний из которых был отстранен от тенниса пожизненно
Стоит отметить, что