Илья Ивашко проиграл на турнире в Финиксе

В матче за выход в четвертьфинал белорус уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину (43) — 2:6, 6:7 (5:7). В первом круге Илья Ивашко не играл, а в трехсетовом поединке 1/16 финала одержал победу над еще одним белорусским теннисистом Егором Герасимовым (138) — 6:4, 4:6, 6:2.