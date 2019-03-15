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12:52 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко проиграл на турнире в Финиксе

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (96-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире серии «Челленджер» в американском Финиксе с призовым фондом $162,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче за выход в четвертьфинал белорус уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину (43) — 2:6, 6:7 (5:7). В первом круге Илья Ивашко не играл, а в трехсетовом поединке 1/16 финала одержал победу над еще одним белорусским теннисистом Егором Герасимовым (138) — 6:4, 4:6, 6:2.

На женском турнире категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $8,3 млн) белорусско-бельгийский тандем Арина Соболенко / Элизе Мертенс пробились в финал парного разряда, где 16 марта будет соперничать с чешским дуэтом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

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