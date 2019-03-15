Илья Ивашко проиграл на турнире в Финиксе

В матче за выход в четвертьфинал белорус уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину (43) — 2:6, 6:7 (5:7). В первом круге Илья Ивашко не играл, а в трехсетовом поединке 1/16 финала одержал победу над еще одним белорусским теннисистом Егором Герасимовым (138) — 6:4, 4:6, 6:2.
На женском турнире категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $8,3 млн) белорусско-бельгийский тандем Арина Соболенко / Элизе Мертенс пробились в финал парного разряда, где 16 марта будет соперничать с чешским дуэтом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.