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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер обыграл Хуркача и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под четвёртым номером на турнире серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США), вышел в полуфинал соревнований, в двух партиях обыграв представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:4, 6:4.

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под четвёртым номером на турнире серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США), вышел в полуфинал соревнований, в двух партиях обыграв представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Победитель матча 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» поспорит с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

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