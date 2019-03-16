Федерер обыграл Хуркача и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под четвёртым номером на турнире серии «Мастерс-1000» в
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под четвёртым номером на турнире серии «Мастерс-1000» в
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под четвёртым номером на турнире серии «Мастерс-1000» в
Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Победитель матча 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2
За выход в финал соревнований 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» поспорит с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).
В 2018 году победителем соревнований в