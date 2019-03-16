Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Федерер без борьбы вышел в финал

«Я сделал всё возможное, чтобы продолжить турнир. Но когда я разминался сегодня, почувствовал, что моё колено не в том состоянии, чтобы успешно играть в полуфинале. Это тяжело вот так завершать соревнования, но я не раз переживал подобное. Иногда мне грустно, что я не в одинаковой ситуации с моими соперниками. К сожалению, я могу тренироваться и играть меньше, чем хотел бы. Но до вчерашнего дня это была хорошая неделя.