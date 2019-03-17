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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Тим обыграл Раонича и сразится с Федерером за титул «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе.

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В полуфинальном матче седьмой сеяный Тим в трёх сетах обыграл 13-ю ракетку соревнований, канадца Милоша Раонича, со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4. Матч продолжался 2 часа 31 минуту.

Тим 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Раонич подал 17 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

Тим впервые обыграл Раонича в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2−1 в пользу канадца. Обе победы Раонич одержал в 2016 году.

За титул «Мастерса 1000» в Индиан-Уэллсе Тим сыграет с четвёртым сеяным, швейцарцем Роджером Федерером.

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