Тим обыграл Раонича и сразится с Федерером за титул «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в
В полуфинальном матче седьмой сеяный Тим в трёх сетах обыграл 13-ю ракетку соревнований, канадца Милоша Раонича, со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4. Матч продолжался 2 часа 31 минуту.
Тим 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1
Тим впервые обыграл Раонича в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2−1 в пользу канадца. Обе победы Раонич одержал в 2016 году.
За титул «Мастерса 1000» в