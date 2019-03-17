Соболенко и Мертенс выиграли парный разряд турнира в Индиан-Уэллсе

В решающем матче белорусско-бельгийская пара встречалась с чешским дуэтом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова и без особых проблем победила в двух сетах — 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Сегодня вечером в финальном поединке одиночного разряда представительница Канады Бьянка Андрееску, занимающая 60-е место в мировом рейтинге, сыграет с 8-й ракеткой планеты немкой Ангеликой Кербер, которая в 1/8 финала выбила из турнира Арину Соболенко (9-й номер рейтинга WTA).