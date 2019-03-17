Соболенко и Мертенс выиграли парный разряд турнира в Индиан-Уэллсе
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда турнира в американском
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда турнира в американском
В решающем матче
Сегодня вечером в финальном поединке одиночного разряда представительница Канады Бьянка Андрееску, занимающая 60-е место в мировом рейтинге, сыграет с 8-й ракеткой планеты немкой Ангеликой Кербер, которая в 1/8 финала выбила из турнира Арину Соболенко (9-й номер рейтинга WTA).