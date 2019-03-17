Договорняки на высоком уровне. Как олимпийский чемпион подставил Рафаэля Надаля
Марк Лопес, заработавший за карьеру $ 4 млн, обвинён в договорных матчах. Кто этот теннисист и как он связан с Надалем?
Марк Лопес, заработавший за карьеру $ 4 млн, обвинён в договорных матчах. Кто этот теннисист и как он связан с Надалем?
Проблемой договорных матчей в теннисе сейчас занимается специальная организация — Tennis Integrity Unit (TIU), или Теннисная антикоррупционная служба. Мы уже писали про первые результаты расследования дела с участием 28 теннисистов, а сейчас стали известны новые подробности, косвенно связанные с самим Рафаэлем Надалем.
В скандале появился новый фигурант. Точнее говоря, это второе имя, официально преданное огласке в рамках расследования. Марк
Сам
Для
Поскольку парный разряд традиционно привлекает куда меньше внимания, чем одиночный, то звездой мирового масштаба Марка Лопеса не назовёшь, но
В качестве примера наказаний можно привести Даниэле Браччиали, дисквалифицированного пожизненно, и Потито Стараче, который был отстранён от тенниса на 10 лет. Поскольку сейчас Потито 37 лет, понятно, что в теннис он уже не вернётся. Оба понесли эти наказания за участие в договорных матчах, получив также штрафы в $ 250 тыс. и $ 100 тыс. соответственно. Ранее отстранению на 9 месяцев подвергался ещё один итальянец — Алессио ди Мауро (за то, что просто делал ставки), на пять лет был дисквалифицирован испанец Гильермо Оласо (за то, что не сообщил в TIU о предложении сдать матч), пожизненно был дисквалифицирован австриец Даниэль Келлерер (за махинации с целью повлиять на результаты матчей). Федерико Луцци, в 2008 году умерший от лейкемии, за год до смерти был дисквалифицирован на 200 дней и оштрафован на $ 50 тыс. Как и ди Мауро, он просто делал ставки, ни разу не ставя против себя, и никаких попыток влияния им на исход поединков обнаружено не было. Матьё Монкура дисквалифицировали на два месяца за теннисные ставки по несколько долларов.
Расследование по нынешнему делу было начато ещё в 2017 году, но доступные широкому кругу лиц результаты огласили только в январе этого года. В ходе массовых рейдов испанская полиция обыскала 11 домов, арестовала 15 человек, изъяла более 167 тыс. евро, 50 электронных устройств, пять роскошных автомобилей, множество кредитных карт и документов. По данным полиции, доходы преступной группировки от организованных ей 97 договорных матчей исчисляются миллионами долларов.
15 человек уже официально ожидают суда, а под следствием находится более 60 человек, среди которых 28 профессиональных теннисистов — в том числе
Артем Тайманов