Договорняки на высоком уровне. Как олимпийский чемпион подставил Рафаэля Надаля

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Проблемой договорных матчей в теннисе сейчас занимается специальная организация — Tennis Integrity Unit (TIU), или Теннисная антикоррупционная служба. Мы уже писали про первые результаты расследования дела с участием 28 теннисистов, а сейчас стали известны новые подробности, косвенно связанные с самим Рафаэлем Надалем.

Олимпийский чемпион участвовал в договорных матчах?

В скандале появился новый фигурант. Точнее говоря, это второе имя, официально преданное огласке в рамках расследования. Марк Форнелл-Местрес, который, по данным полиции, являлся связующим звеном между группировкой и теннисистами, назвал имя Марка Лопеса в одном из перехваченных телефонных разговоров. Утверждается, что на первом этапе существования преступной группировки Форнелл-Местрес при помощи своих сообщников делал ставки на собственные матчи или на матчи теннисистов, на которых имел влияние. На втором этапе он начал плотно общаться с двумя мужчинами из Армении с целью привлечения других игроков в эту схему.

Сам Форнелл-Местрес особых успехов в теннисе не добился, заработав всего $ 231 тыс. — хотя в 20 лет однажды победил на грунте 16-летнего Рафаэля Надаля. Правда, в том же 2002 году он успел потерпеть от Рафаэля четыре поражения на аналогичном покрытии. В перехваченном разговоре Форнелл-Местрес прямо заявил, что он и его тёзка сдали два парных матча в 2008 году. Произошло это на соревнованиях в Таррагоне (Испания) и на одном из турниров в Италии. По словам испанца, каждый из них получал по две тыс. евро за специально проигранный матч.

Для Форнелла-Местреса это неплохие деньги, а Марк Лопес стал сильным парным игроком позже. В начале 2013 года Лопес поднимался на третью строчку парного рейтинга и завоевал за карьеру 14 титулов. Главные из них — триумф на «Ролан Гаррос» -2016 с однофамильцем Фелисьяно Лопесом и победа на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в том же году вместе с Надалем, с которым Марка связывают приятельские отношения. Также в паре с Рафаэлем Марк дважды выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, а вместе с Марселем Гранольерсом в 2012-м победил на «Мастерсе» в Риме и на Итоговом чемпионате ATP. Ещё два раз Марк был в финале US Open (один раз с Марселем, один раз с Фелисьяно) и за карьеру заработал больше $ 4 млн. Он выступает и сейчас, хотя с одиночным разрядом закончил ещё несколько лет назад.

Что касается Надаля, то его репутация и так пострадала в 2016 году из-за публикации информации о том, что по ходу карьеры ему дважды выдавали разрешение на приём запрещённых препаратов для лечения коленей, и дружба с обвиняемым в договорных матчах теннисистом может сказаться на его имидже не лучшим образом.

Типичное наказание — штраф и дисквалификация

Поскольку парный разряд традиционно привлекает куда меньше внимания, чем одиночный, то звездой мирового масштаба Марка Лопеса не назовёшь, но всё-таки это известный теннисист, в итоге добившийся заметных успехов. Пока неясно, как эта информация отразится на дальнейшей карьере 36-летнего испанца. Вряд ли у него отберут трофеи, а вот дисквалификация и серьёзный штраф вполне возможны. Кстати, Марк уже пропустил «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, хотя в конце февраля выступал в Акапулько и дошёл там до полуфинала вместе с Фелисьяно Лопесом.

В качестве примера наказаний можно привести Даниэле Браччиали, дисквалифицированного пожизненно, и Потито Стараче, который был отстранён от тенниса на 10 лет. Поскольку сейчас Потито 37 лет, понятно, что в теннис он уже не вернётся. Оба понесли эти наказания за участие в договорных матчах, получив также штрафы в $ 250 тыс. и $ 100 тыс. соответственно. Ранее отстранению на 9 месяцев подвергался ещё один итальянец — Алессио ди Мауро (за то, что просто делал ставки), на пять лет был дисквалифицирован испанец Гильермо Оласо (за то, что не сообщил в TIU о предложении сдать матч), пожизненно был дисквалифицирован австриец Даниэль Келлерер (за махинации с целью повлиять на результаты матчей). Федерико Луцци, в 2008 году умерший от лейкемии, за год до смерти был дисквалифицирован на 200 дней и оштрафован на $ 50 тыс. Как и ди Мауро, он просто делал ставки, ни разу не ставя против себя, и никаких попыток влияния им на исход поединков обнаружено не было. Матьё Монкура дисквалифицировали на два месяца за теннисные ставки по несколько долларов.

28 теннисистов под следствием

Расследование по нынешнему делу было начато ещё в 2017 году, но доступные широкому кругу лиц результаты огласили только в январе этого года. В ходе массовых рейдов испанская полиция обыскала 11 домов, арестовала 15 человек, изъяла более 167 тыс. евро, 50 электронных устройств, пять роскошных автомобилей, множество кредитных карт и документов. По данным полиции, доходы преступной группировки от организованных ей 97 договорных матчей исчисляются миллионами долларов.

15 человек уже официально ожидают суда, а под следствием находится более 60 человек, среди которых 28 профессиональных теннисистов — в том числе Форнелл-Местрес и Лопес. Изначально все, кроме Форнелл-Местреса, получившего обвинение в пособничестве, проходили по делу как свидетели, но ситуация может измениться. Во всяком случае, для Марка Лопеса такое изменение уже близко.