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09:41 (мск), источник: ТАСС

Тим победил Федерера в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В женском турнире победу одержала канадская теннисистка Бьянка Андрееску.

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В финале 25-летний Тим, посеянный на турнире под седьмым номером, одержал победу над 37-летним швейцарцем Роджером Федерером со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Матч продолжался 2 часа и 3 минуты.

Тим вышел вперед по статистике личных встреч с Федерером — 3−2. Для австрийца это 12-й титул ATP в одиночном разряде, при этом он впервые выиграл турнир серии «Мастерс». На турнирах Большого шлема его высшим достижением является выход в финал Открытого чемпионата Франции — 2018. Тим занимает восьмое место в рейтинге ATP, наивысшая позиция — четвертое место в ноябре 2017 года.

В женском турнире победу одержала канадская теннисистка Бьянка Андрееску. В финале 18-летняя обладательница специального приглашения на турнир (wild card) обыграла восьмую ракетку соревнований немку Ангелик Кербер со счетом 6:4, 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 18 минут. Андрееску, занимающая 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, завоевала первый титул WTA в карьере.

Призовой фонд турнира составлял $8,4 млн.

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