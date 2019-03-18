Тим победил Федерера в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В финале 25-летний Тим, посеянный на турнире под седьмым номером, одержал победу над 37-летним швейцарцем Роджером Федерером со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Матч продолжался 2 часа и 3 минуты.

Тим вышел вперед по статистике личных встреч с Федерером — 3−2. Для австрийца это 12-й титул ATP в одиночном разряде, при этом он впервые выиграл турнир серии «Мастерс». На турнирах Большого шлема его высшим достижением является выход в финал Открытого чемпионата Франции — 2018. Тим занимает восьмое место в рейтинге ATP, наивысшая позиция — четвертое место в ноябре 2017 года.