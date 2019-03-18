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09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Касаткина и Павлюченкова узнали потенциальных соперниц на турнире в Майами

Стала известна сетка женского турнира категории Premier в Майами (США).

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Источник: РИА "Новости"

Первый номер посева получила представительница Японии Наоми Осака, второй — румынка Симона Халеп, третий — чешка Петра Квитов, четвёртый — прошлогодняя победительница Слоан Стивенс (США).

Первые 32 сеяные теннисистки, включая россиянок Дарью Касаткину (14) и Анастасию Павлюченкову (31), вступят в борьбу со второго круга.

Касаткина во втором раунде сразится с победительницей противостояния Кори Гауфф (США) — Кэти Макнелли (США). Павлюченкова сыграет с победителем пары Виктория Кужмова (Словакия) — Дарья Гаврилова (Австралия).

Ещё четыре российские теннисистки стартуют с первого раунда. Наталья Вихлянцева встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии, Екатерина Александрова сразится с украинкой Даяной Ястремской, Евгения Родина — с австралийкой Самантой Стосур, а Маргарита Гаспарян — с француженкой Полин Пармантье.

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