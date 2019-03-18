Карен Хачанов поднялся на одну позицию и занимает 12-е место в рейтинге ATP
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 12-е место в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 12-е место в рейтинге Ассоциации
На минувшей неделе Хачанов дошел до четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в
Рейтинг АТР, версия от 18 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10990 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8725,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6630,
4 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4755,
5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600,
6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4235,
7 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115,
8 (5).
9 (9). Джон Изнер (США) — 3485,
10 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3160,
12 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2845…
15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2230…
99 (102). Андрей Рублев (Россия) — 603.