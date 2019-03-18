Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Барыс
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс6
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс3
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург ПингвинзОТ1
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Даллас СтарзБ2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
01:00
Миннесота УайлдОТ2
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
17.03
Баффало СэйбрзБ4
Сент-Луис Блюз3
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
Милан2
Интер3
Все события
Фоторепортажи
11Возвращение Зидана, драма в Кубке Англии и другие события выходных
18Главные достижения российских клубов в еврокубках
11:34 (мск), источник: Р-Спорт

Карен Хачанов поднялся на одну позицию и занимает 12-е место в рейтинге ATP

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе Хачанов дошел до четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Победу на турнире одержал австриец Доминик Тим, который поднялся на четыре позиции и вышел на четвертое место рейтинга. В топ-100 вошел еще один российский теннисист Андрей Рублев, который уступил Хачанову в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Рейтинг АТР, версия от 18 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10990 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8725,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6630,

4 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4755,

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600,

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4235,

7 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115,

8 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3585,

9 (9). Джон Изнер (США) — 3485,

10 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3160,

12 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2845…

15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2230…

99 (102). Андрей Рублев (Россия) — 603.

 В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Глушаков дал – Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью
Русские рубят русских. Наш биатлон воюет сам с собой
«Локомотив» обыграл измученный «Краснодар». Семин уже третий
Русский суперлыжник разорвал всех в Швеции
Русский вратарь бросал клюшку, чтобы спасти рекорд Буре в НХЛ
Знарок является основным кандидатом на пост тренера «Спартака»
Месси оформил самый красивый хет-трик в карьере (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь