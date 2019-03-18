Карен Хачанов поднялся на одну позицию и занимает 12-е место в рейтинге ATP

На минувшей неделе Хачанов дошел до четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Победу на турнире одержал австриец Доминик Тим, который поднялся на четыре позиции и вышел на четвертое место рейтинга. В топ-100 вошел еще один российский теннисист Андрей Рублев, который уступил Хачанову в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.